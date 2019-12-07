Son Dakika Haberleri: Trabzon'da "Bölgenin altın sağılan ineği Jersey Çalıştayı" düzenlendi
Son Dakika Ekonomi Trabzon'da 'Bölgenin altın sağılan ineği Jersey Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

Trabzon'da "Bölgenin altın sağılan ineği Jersey Çalıştayı" düzenlendi

6 saat önce

Trabzon Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde "Bölgenin altın sağılan ineği Jersey' çalıştayı düzenlendi.

Trabzon'da

Trabzon Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesi tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde "Bölgenin altın sağılan ineği Jersey' çalıştayı düzenlendi.


Çalıştayın açılışında konuşan TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, 'Jersey' dendiği zaman Trabzon için sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda Trabzon tereyağı ve Hamsiköy sütlacının da doğuş noktası olduğunu söyledi. Jersey'i sadece bir inek olarak görme şansları olmadığını belirten Atmaca "Komple düşünmemiz lazım. Bölgemizde maalesef gelen talepleri karşılayamadık. Hayvancılığın en gelişmiş olan ilçelerimizin 3 tanesinden biri olan Düzköy'de Jersey yetiştiriciliği maalesef yüzde 2'ye düşmüş durumda. Trabzon'da Jersey'in sayısal olarak artması için çalışmalarda bulunacağız. Köylerimiz boşaldı. 780 Bin km kare olan ülkemizin belkide 78 Bin km karesini kullanıyoruz. Geri kalan meralarımız, yaylarımızı artık turistlik birer gezinti amaçlı yerler oldu. Bunlar çok acıdır. Yarın bunları gelecek nesillere nasıl anlatacağımız oturup düşünmemiz lazım. Geçmişimizden aldığımız emanetleri geleceğimize ulaştırmak zorundayız. Sağlıklı hayvanlar, sağlıklı ürünler üretmemiz içinde bizlerin tarlaya inmemiz lazım" ifadelerini kullandı.


"Jersey ırkına sahip çıkılması gerekir"


Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Eseceli ise burada yaptığı konuşmada, Jersey ırkına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Süt ile damızlık çiftlikleri arasındaki ayrımın da iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Esecelli, Hollanda gibi diğer ülkelerdeki hayvancılıkların da çok farklı olmadığını, sadece oralardaki çiftliklerin sınıflandırıldığını anlattı.


Esecelli, söz konusu projede de bu ayrımın yapılmasının önemli olduğunu işaret ederek, "Biz ülke olarak üretmek zorundayız. Trabzon olarak da jersey ırkını geliştirmek ve üretmek zorundayız" dedi.


Trabzon için en uygun ırkın Jersey olduğunu belirten Esecelli, Jersey ırkının beslenmesi ve önemi hakkında da bilgilendirmede bulundu. - TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Osman Turan, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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