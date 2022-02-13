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TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI - Son Dakika

TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI

13.02.2022 13:40

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde borunun patlaması sonucu bir derneğe ait öğrenci yurdunu su bastı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde borunun patlaması sonucu bir derneğe ait öğrenci yurdunu su bastı. Erkek öğrenciler başka bir yurda taşınırken, belediye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi, Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'tan geçen içme suyu borusu, sabah saatlerinde patladı. Patlamanın ardından 150 öğrenci kapasiteli, 5 katlı Sultan Murat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nu su bastı. Suyun boşa aktığı sokakta, yurdun bahçesinin yanı sıra giriş ve bodrum katı sular altında kaldı. Yurt görevlileri kendi imkanlarıyla temizliğe başlarken, ihbarla bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekipleri sevk edildi. Bahçe, kazan dairesi ve yemekhaneye dolan suyun vidanjörle tahliyesine başlayan ekipler, bir süre için mahallenin de suyunu kesti. Hasar oluşan yurtta kalan 20 öğrenci ise başka yurda nakledildi.

'2 SAAT CİDDİ SU AKIMI OLDU'

Yurt müdürü Ahmet Köse, ciddi hasarlarının olduğunu belirterek "Belediye ekipleri çalışmaları devam ediyor. Sabah 6 civarında belediyenin su borusu patladı. Gün aydınlanmasıyla birlikte durumu fark ettik. Çevredeki vatandaşlar da belediyeyi arayıp bilgi verdi. 2 saat boyunca ciddi bir su akımı oldu. Yurdumuzun zemin katı, yemekhane, kiler ve mutfak bölümünü su bastı. Ciddi manada moloz yığını var. Endüstriyel bulaşık makinesi, dolaplar, derin dondurucular ve kazan dairesi komple hasar gördü. 500 bin lira zarar olduğunu tahmin ediyorum. Şu anda yurtta 20 öğrenci var. Onları da merkezdeki diğer yurdumuza naklettik. Şu anda bir afet yaşadık" dedi. Dernek olduklarını hatırlatarak destek beklediklerini de ifade eden Köse "Bu kadar masrafın altından bizim kalkmamız zor olacak. Belediye ve devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Öğrencilerden kar yapan bir kuruluş değiliz. Ekstra bir gelirimiz olmadığı için yatırım yapmıyoruz" diye konuştu.

TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI
TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI

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Sultan Murat, Akçaabat, Trabzon, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON'DA BORU PATLADI; ÖĞRENCİ YURDUNU SU BASTI - Son Dakika


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