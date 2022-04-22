Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu - Son Dakika

Trabzon'da kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev (34), boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev(38) ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada çay bahçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı.

BAŞINA TEK EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahıyla polis noktasına giderek teslim oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.