Trabzon'da bozulan yollar hızla onarılıyor - Son Dakika

Trabzon'da arıza ve saha çalışmaları sonrası bozulan asfalt, beton ve parke zeminler hızla onarılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu öncülüğünde kent merkezinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, kırsal mahallelerde belirlenen programlar dahilinde hem yol ağını genişlettiği hem de kalitesini her geçen gün artırdığı vurgulanan açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün de kurduğu özel ekip sayesinde arıza ve saha çalışmaları sonrası bozulan asfalt, beton ve parke zeminlerin anında onarıldığı kaydedildi.

Çalışmalar kapsamında, yıl içinde 13 bin 867 metrekare alanda asfalt, 5 bin 512 metrekare alanda beton, 3 bin 334 metrekare alanda ise parke uygulaması yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Halkımızın en çok şikayet ettiği konulardan biri arıza sonrası bozuk halde bırakılan yerlerdi. Biz de bu şikayetleri göz önünde bulundurarak TİSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 8 kişiden oluşan bir ekip kurarak arıza ve saha çalışmaları sonrası bozulan asfalt, beton ve parke zeminleri hiçbir gecikmeye mahal vermeden onarıyoruz. Halkımızın daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek."