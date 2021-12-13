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Trabzon'da "Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" açıldı - Son Dakika

Trabzon'da "Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" açıldı

13.12.2021 20:54
Trabzon'da "Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" açıldı

TBMM Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile Romanya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı'nın desteğiyle düzenlenen "Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" Trabzon'da açıldı.

TBMM Türkiye- Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile Romanya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı'nın desteğiyle düzenlenen " Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" Trabzon'da açıldı.

Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı'nda düzenlenen serginin açılışına Milletvekili Cora, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Bakan Faruk Nafız Özak, Romanya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı ve davetliler katıldı.

Cora, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Romanya ile köklü tarihi ve beşeri ilişkileri olduğunu, stratejik ortaklığı bulunduğunu belirterek, "Tarihten gelen güçlü bağlarımız iki millet arasında güçlü bir etkileşime yol açmıştır. Kültür de en önemli etkileşim alanlarının başında gelmektedir. Romanya'yı her ziyaret edişimde Türk ve Rumen kültürleri arasındaki ortak unsurların ne kadar fazla olduğunu memnuniyetle görüyorum. Romanya'da yaşayan 70 bine yakın Türk ve Tatar soylu Rumen vatandaşları ülkelerimiz arasında ayrı bir dostluk köprüsü teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Serginin, Bükreş mimarisindeki Osmanlı ve Doğu etkilerini göstermenin yanı sıra, Rumen kültür mirasının kitlelere daha geniş şekilde tanıtılmasına katkı sağlayacağının altını çizen Cora, "2021 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 430 bin Romanya vatandaşını ülkemizde misafir etmekten gurur ve memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki bu ve benzeri etkinlikler sayesinde Rumen dostlarımızın Türkiye'nin her bölgesine olan ilgisi artacaktır. Romanya, Türkiye'nin Balkanlar'daki en büyük ticaret ortağıdır. 7 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimiz Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret hacmini oluşturmaktadır. Salgın döneminde dahi hız kesmeyen bu ivmeyi devam ettirerek yakın gelecekte 10 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca da serginin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Türkiye ile işbirliğinin gelecekte de aynı şekilde devam etmesini temenni eden Tinca, Daha önce İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de sunulan sergilerde, Romanya başkentinin mimarisindeki Doğu etkilerini yansıtan ve Bükreş'in nasıl oluştuğunu ve geliştiğini örnekleyen 24 kolajın yer aldığını belirtti.

Tinca, "Ülkelerimizin tarihinin yüz yıllardır çeşitli seviyelerde birbirine nasıl bağlı olduğunu, halkımızın zaman içinde ortak çıkarları için benzerliklerden ve de tamamlayıcı yönlerden yararlanmayı bildiğini yansıtıyor. Bugünkü etkinliğin sizi Romanya başkentini ziyaret etmeye veya yeniden ziyaret etmeye teşvik edeceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve farklı inanışların bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon'da böyle bir serginin yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle uzun yıllar hakimiyetinde bulunan Balkan ülkelerinde de çok önemli eserler bıraktığını anlatan Zorluoğlu, "Balkanlar'da 15 binin üzerinde çok kıymetli mimari eserler var. Romanya'da da bu anlamda 250'nin üzerinde eser bırakıldığını biliyoruz. Bu sergi Bükreş ile ilgili olarak Osmanlı'dan kalan gururlanacağımız kıymetli bir eser." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezdi.

Osmanlı, Romanya, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da "Bükreş, Doğu-Osmanlı Kalıbındaki Şehir Kolaj Sergisi" açıldı - Son Dakika
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