Son Dakika Haberleri: Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları
Son Dakika Güncel Haber

Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları

20 dakika önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 200 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 200 kişi bulantı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki hastanelere bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile başvuranların sayısında artış yaşandığını söyledi.
Bu tür durumların yaz aylarında zaman zaman yaşanabildiğini vurgulayan Usta, "Turist ishali diye de tabir edilen bir durum. Yoğunluk yaşanması dolayısıyla ilçedeki hastanelere gerekli her türlü takviye yapıldı." dedi.
Usta, akşam saatlerinden itibaren hastanelere yaklaşık 200 kişinin benzer şikayetlerle başvurduğunu dile getirdi, tedavileri tamamlanan hastaların büyük bölümünün taburcu edildiğini aktardı.
Sağlık durumu ağır seyreden vaka bulunmadığını ifade eden Usta, şikayetlerde artışa neden olan sebep ya da sebeplerin araştırıldığını sözlerine ekledi.
Trabzon, turist, Maçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu
Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar İBB'de mülteci masası kuruluyor Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 00:30:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'da bulantı ve ishal vakaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]