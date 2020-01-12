Trabzon'da büyük ve küçükbaş hayvan sayılarında artış

Trabzon'da 395 bin 763 adet büyük ve küçükbaş hayvan sayısı tespit edilirken, bu rakamın 1,5 yıl öncesine göre 50 bin artış gösterdiği belirtildi.



Trabzon'da 2020 yılı itibariyle küçükbaş hayvan sayısı 217 bin 518, büyükbaş hayvan sayısı 178 bin 245 olmak üzere toplam 395 bin 763 olarak belirlenirken, yaklaşık bir buçuk yıl önce bu rakam 343 bin 910 olarak tespit edilmişti.



En fazla küçük ve büyükbaş hayvan Akçaabat, Araklı ve Ortahisar ilçelerinde bulunurken, en az hayvan sayısı ise Dernekpazarı ilçesinde bulunuyor.



Buna göre Akçaabat ilçesinde küçükbaş hayvan sayısı 32 bin 735, büyükbaş hayvan sayısı 29 bin 813 olmak üzere toplam 62 bin 548, Araklı ilçesinde 40 bin 797 küçükbaş, 19 bin 883 büyükbaş olmak üzere toplam 60 bin 680, Ortahisar ilçesinde ise 25 bin 513 küçükbaş, 14 bin 830 büyükbaş olmak üzere toplam 40 bin 403 adet büyük ve küçük baş hayvan bulunuyor. Dernekpazarı ilçesinde ise küçükbaş hayvan sayısı bin 300, büyükbaş hayvan sayısı ise bin 184 olmak üzere toplam 2 bin 484 adet büyük ve küçük baş hayvan bulunuyor.



Öte yandan bakanlık tarafından geliştirilen 'Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı' sayesinde hayvan sayıları önemli ölçüde arttığı belirtildi. - TRABZON