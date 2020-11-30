Trabzon'da Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, toplu taşıma araçları denetlenerek tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Sürücülere alabilecekleri yolcu sayısını hatırlatan ekipler, vatandaşlara ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında bilgilendirmede bulunuyor.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada salgınının görüldüğü ilk andan itibaren yoğun çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilerek, "Ekiplerimiz, gerek toplu taşımalarda, gerekse kamuya açık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Ayrıca vatandaşlarımıza durumun ciddiyetini hatırlatarak, maske, mesafe ve hijyen kuralına azami düzeyde riayet edilmesi noktasında bilgilendirmede bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince de cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.