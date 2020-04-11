Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı - Son Dakika

TRABZON'da, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 12 Nisan saat 00.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da vatandaşlar, en sessiz günlerinden birine uyandı. 2 gün sürecek yasak ile kentteki cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Sağlık ve fırın çalışanları ile belediye temizlik görevlileri ve polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sessizlik hakim oldu.Öte yandan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimler yaptı.