Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı, fırınlar çalıştı - Son Dakika

Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı, fırınlar çalıştı

TRABZON'da, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 12 Nisan saat 00.00'a kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Trabzon'da vatandaşlar, 2000 yılında genel nüfus sayımında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra, koronavirüs nedeniyle uygulanan yasakla, tarihinin en sessiz günlerinden birine uyandı. 2 gün sürecek yasakla; kentte cadde ve sokaklar ile yolları bomboş kaldı. En sakin günlere tanıklık eden kentte, hastanelerde görevine gitmek için evlerinden çıkan sağlık ve fırın çalışanlarının yanı sıra, belediyenin temizlik görevlileri ve polis dışında kimse olmadığı gözlendi. Tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sessizlik hakim oldu. Öte yandan polis de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimler yaptı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü.