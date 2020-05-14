Trabzon'da cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika
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Trabzon'da cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe unutuldu

6 saat önce

TRABZON'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte kentin cadde ve sokaklarında doluluk yaşanıyor.

Trabzon'da cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe unutuldu, System.String[]

TRABZON'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüşle birlikte kentin cadde ve sokaklarında doluluk yaşanıyor. Sokakta maske takmaya özen gösteren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülüyor.

Kentte, koronavirüs vakalarının 35'in altına düşmesiyle cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Vakalarda son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve yaylara göç hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ve zabıta ekipleri, kalabalığın görüldüğü yerlerde vatandaşlara, sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Özellikle alışveriş yapanlar kalabalıklar oluştururken, sokakta maske takmaya özen gösteren vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görülüyor.

'SÜREKLİ TEYAKKUZDAYIZ'

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte vaka sayısında ciddi azalma yaşandığını ancak bunun rehavete neden olmaması için tüm tedbirlere herkesin uyması gerektiğini vurguladı. Usta, "İyiye doğru bir gidişatımız var. Vaka ve yatan hasta sayılarımızda azalma var. Bu gerçekten iyi. Ama bu bizi rehavete kaptırırsa asıl sıkıntımızın olacağını her zaman söylüyoruz. 'Aman dikkat' diyoruz. Tüm tedbirlere uymayı sürdürmeliyiz. Ama uyulmaz, eskisi gibi temasta olursak, bu bizin tekrar geri dönüşümüze yol açabilecektir. İnşallah o durumu yaşamayız. Sürekli teyakkuzdayız. Ekiplerimiz sahada, ama bu bizim tek başına başaracağı bir şey değil. Vatandaş yaylaya giderken de dikkat edecek, trafikteyken de dikkat edecek, her yerde hal ve hareketine dikkat edecek. Maske takacak, el hijyeni ve ikili temas mesafesini koruyacak. Böylelikle 'birlikte başaracağız' lafını tam gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

'BALKONDA YAŞAM NEREYE KADAR'

Alışveriş için sokağa çıktığını anlatan Damla Aydoğar, kenttin kalabalık olduğunu belirterek, "Uzun zamandır insanlar evlerinde. Her ne kadar 'evden çıkmıyoruz' desek bile balkonda yaşam nereye kadar. Beklediğimin üstünde bir kalabalık var. Çalışıyorum; ama ihtiyaçlar doğrultusunda mecburen çıkıyorum. Çocuklarıma güneş kremi almak için çıktım, açıkçası başka mağazaya girmeye cesaret edemiyorum" diye konuştu.

'TEBDİRLERE UYMALIYIZ'

Kent sakini Necmi Altun, sokaklarda insanların tedbirlere uymadığından yakınarak, "Sokaklar dolu, herkesin işi gücü, alışverişi, ihtiyacı var. Baya kalabalık var, inşallah bunun altından olumsuz bir şey çıkmaz. Kurallara, tedbirlere uymalıyız" dedi.

MASKESİZ KİŞİDEN SALGIN UYARISI

Sokakta maskesiz dolaşan Fehmi Karan da " Türkiye'yi tebrik ediyorum. Ülkemiz, önlemleri iyi aldı, ama biz önlemleri almıyoruz, ben maskesizim. Maskem cebimde, bazen takıyor, bazen takmıyorum. Keşke biz de kurallara uysak. Polis bana ceza da yazabilir, haklıdır, saygı duyacağız. İnsanlar bu süreci ciddiye almalı, bunun şakası olmaz" ifadelerinde bulundu.


Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:52 Kaynak: DHA


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