Trabzon'da cadde ve sokaklarda koronavirüs temizliği - Son Dakika
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Trabzon'da cadde ve sokaklarda koronavirüs temizliği

6 saat önce

TRABZON'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerdeki cadde ve sokakları, tazyikli ve deterjanlı suyla yıkıyor.

Trabzon'da cadde ve sokaklarda koronavirüs temizliği, System.String[]

TRABZON'da belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerdeki cadde ve sokakları, tazyikli ve deterjanlı suyla yıkıyor.

Kentte, Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi ekiplerince, cadde ve sokaklar yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Alanı ve Meydan bölgesinin yanı sıra şehir genelindeki cadde ve sokaklarda yoğun temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak ve caddeleri koronavirüse karşı temizleyici özel karışımla yıkıyor. Ekipler; çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla, işlek cadde ve sokaklarda temizlik çalışması sürdürüyor.

'HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, koronavirüse karşı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü söyleyerek, "Vatandaşlarımızın da bireysel olarak bu konuda uygulayacağı pek çok tedbir var. Özellikle koronavirüsten korunmak için Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korunma tedbirleri hiçbir şekilde ihmal edilmeden uygulanmalı. Devlet-vatandaş birlikteliği ve iş birliği ile bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeter ki, herkes üzerine düşeni yapsın" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından, insan yoğunluğunun azaldığı kente yaşayanlar ise, bu tür çalışmaların artarak sürmesini isteyip, belediye ekiplerine de teşekkür etti.


Koronavirüs, Ortahisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:14 Kaynak: DHA

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