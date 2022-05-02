TRABZON'DA ÇAĞRILARA UYULDU, MUTLULUĞA KURŞUN SIKILMADI - Son Dakika

SÜPER Lig'in bitimine 3 hafta kala Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği cumartesi gecesi başlayıp, sabaha kadar süren kutlamalarda; 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganıyla yapılan çağrılar ile alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sonuç verdi. 'Şampiyonluk göçü' ile nüfusu 2,5 milyona yaklaşan kentte, sadece bir kez havaya ateş açıldı. Bunun dışında herhangi bir silahlı olay yaşanmadı.

Ortahisar'da geçen yıl 11 Ağustos'ta İstanbul'dan dedesini ziyaret için gelen Emir Yuşa Atıcı (15), aile üyelerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Başından yaralandığı görülen Yuşa, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Emir Yuşa Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin girip, omuriliğine saplandığı belirlendi. Ameliyata alınan Emir Yuşa Atıcı, kurtarılamadı.

EMİR YUŞA'NIN BABASINDAN MÜCADELE

Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı ise silahlı sevinç gösterileri ile mücadele etmek için harekete geçti. İlk olarak Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un taraftar gruplarıyla görüşen baba Atıcı, zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar ile taraftar derneklerinin de destek verdiği kampanyayla kentteki reklam panoları, 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganları ile donatıldı; bina ve caddeler de afiş ve bayraklarla süslendi.

SADECE BİR KEZ HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Trabzonspor da seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan almasıyla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerle nüfusu 2,5 milyona yaklaşan Trabzon'un meydan, cadde ve sokakları da karnaval alanına döndü.

Cumartesi gecesi başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamalarda; 'Mutluluğa kurşun sıkmayın' sloganıyla yapılan çağrılar ile 3 bin personelle alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sonuç verdi. Kentte sadece bir kez havaya ateş açıldı, bunun dışında herhangi bir silahlı olay yaşanmadı.

KAMPANYA 81 İLDE SÜRECEK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasının ülke genelinde süreceğini duyurdu. Açıklamada, "Spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması gerektiğini belirten 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' yazılı afişler ile vatandaşlar bilgilendirilecek" denildi. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda da "Şampiyonluk kutlamalarında mutluluğa kurşun sıkılmaması bizleri ziyadesiyle mutlu etti" ifadeleri kullanıldı.