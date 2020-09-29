Trabzon'da çakar lamba kullanan araç trafikten men edildi - Son Dakika

Trabzon'da yapılan trafik uygulamasında, çakar lamba kullanan minibüs sürücüne 1228 lira ceza verildi, araç ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Maçka yolu Akoluk mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, çakar lamba kullanan bir minibüsü durdurdu.

Uygulamada, sürücüye bin 288 lira trafik cezası verildi.

Minibüs ise trafikten men edildi.