Trabzon'da çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı.
Pelitli Mahallesi'nde A.O'ya ait evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında zanlı Y.K (33) çaldığı ziynet eşyalarıyla yakalandı. Ekipler, ele geçirilen altınları sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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