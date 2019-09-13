Trabzon'da çalınan fındıklar için "SMS"li uyarı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), üreticilerden çalınan fındıkların piyasada satılmaması amacıyla üyelerini mesajla uyardı.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, fındıkta hasat işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından hırsızlık olaylarında artış görülmeye başlandığı belirtildi.

Son bir hafta içinde Sürmene ve Araklı ilçesinde üç kişiye ait toplam bin 500 kilogram fındığın çalındığı vurgulanan açıklamada, fındık alımı yapan tüccar üyelerin cep telefonlarına fındığın cinsi ve miktarına ilişkin mesaj gönderilerek uyarılar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"14 yıl önce başlatılan uygulama ile çalıntı malları almamaları için tüccar üyelerimize bilgi aktarıyoruz. Genel olarak üreticileri tanıyan tüccarlarımızın çalıntı olabileceğini düşündükleri ürünler konusunda güvenlik birimlerini uyarmaları hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi noktasında önemli bir tedbir olacaktır. Tüccarlarımızın şüphelendikleri kişilerin kimlik ve araç bilgilerini jandarmanın 156 ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz."