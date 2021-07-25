Trabzon'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenicuma Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın 11. katındaki balkona çıkan H.N.Ç (15), çamaşır asmak istedi.
Bu esnada dengesini kaybeden H.N.Ç, balkondan beton zemine düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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