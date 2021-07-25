Trabzon'da çamaşır asarken balkondan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu esnada dengesini kaybeden H.N.Ç, balkondan beton zemine düştü.

Alınan bilgiye göre, Yenicuma Mahallesi TOKİ konutlarındaki apartmanın 11. katındaki balkona çıkan H.N.Ç (15), çamaşır asmak istedi.

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