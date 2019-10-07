Trabzon'da cami inşaatında çökme: 2 yaralı
1 saat önce
Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Trabzon'da yapımı devam eden cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarkapı Mahallesi'nde devam eden cami inşatında kalıp takviyeleri koptu.
Yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı.
Cami inşatındaki arkadaşlarınca bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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