Son Dakika Haberleri: Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı

Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı

1 saat önce

TRABZON'da inşaat halindeki caminin avlusunun temeli çöktü.

Trabzon'da cami inşaatının avlu temeli çöktü: 2 yaralı, System.String[]

TRABZON'da inşaat halindeki caminin avlusunun temeli çöktü. Olayda yaralanan 2 işçi tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde yapımı süren cami inşaatında meydana geldi. Cami avlusunun temeli henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan 2 işçi, çöken enkazın altında kaldı. Camide çalışan işçiler tarafından kurtarılan yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cami inşaatındaki çökme ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortahisar, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
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