Trabzon'da Çamlıktepeli gençlerin Türk bayrağına saygısı duygulandırdı
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Trabzon'da Çamlıktepeli gençlerin Türk bayrağına saygısı duygulandırdıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar onu suda yıkayıp temizleyip...
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
'da Çamlıktepeli gençlerin Türk bayrağına saygısı duygulandırdı
TRABZON - Trabzon'un Araklı
ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar onu suda yıkayıp temizleyip böyle dalgalandırdı.
O anlar cep telefonu kamerası görüntülenirken, yakınlarını selde kurban veren Hasan Cevahir
ve arkadaşları selde en büyük zararı gören okullarının hemen bahçesinde buldukları Türk bayrağını çamur içerisinden çıkarıp, sel sularında temizleyip dalgalandırdılar. Ardından da selin getirdiği taşların arasına okulun bahçesine o Türk bayrağını diktiler. Hasan Cevahir, éBayrağı orda yer de camurlarda gördüm, onu yerden alarak çamurlandığı için dere suyunda yıkadıktan sonra tekrar okula yakın bir yerde dalgalandırdım"dedi.
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