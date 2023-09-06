Trabzon'da çarşaflı kadınlara hakaret eden şahıs hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Trabzon'da çarşaflı kadınlara hakaret eden şahıs hakkında işlem başlatıldı

Son Güncelleme: 06.09.2023 16:23

Trabzon'un Of ilçesinde bir kadın hastanede muayene sırası bekleyen iki çarşaflı kadına yönelik hakaretlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hakaret eden kadın hakkında işlem başlatıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen tesettürlü Merve Karamolla ve Fatma Kahveci'ye aynı yerde sıra bekleyen Z.Ö. (74) isimli bir kadın çarşafa yönelik hakarette bulundu. Z.Ö., "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi hakaretleri peş peşe sıralarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahveci ve Karamolla isimli kadınların şikayeti üzerine hakaret eden kadın hakkında işlem başlatıldı.

"PİSLİKLER"

Trabzon'un Of ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde koridordaki bankta sıra bekleyen yaşlı kadın ile çarşaflı kadınlar arasında tartışma yaşandı. Yaşlı kadın, çarşaflı kadınların dış görünüşü ile dalga geçerek, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi ağır hakaretler etti. O anları görüntüleyen bir kadın da "Saygı duyacaksın! Sensin terbiyesiz! Ne istiyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Çarşaflı kadınlara hakaretler savuran yaşlı kadına vatandaşlar ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Trabzon'da çarşaflılara hakaret eden kadın hakkında işlem başlatıldı

"HERKES KENDİNDEN SORUMLU"

Dün Of ilçesinde tesettürlü iki kadına hakaret eden kadına ilçe halkı tepki gösterdi. Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Ayşe Topçu, "Herkes nasıl isterse öyle giyebilir. Kimseye karışmamak lazım. Ne kapalı açığa karışacak, ne de açık kapalıya karışsın. Herkes kendinden sorumlu. Kötü sözlere tepki gösteriyoruz" dedi.

"BU İŞLER KİMSEYİ BAĞLAMAZ"

Doğançay Mahallesi Muhtarı Metin Çakıroğlu ise duydukları olayı tepkiyle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu memlekette herkes dileği gibi giyer ve yaşar. Ne giydiği, ne içtiği, ne yediği kimseyi ilgilendirmez diye düşünüyorum. Burası alimler ilçesidir ama o olmasa bile birinin giydiği kıyafet kimseyi ilgilendirmez. İsterse mini etekle gezer, isterse çarşafla gezer. Bu işler kimseyi bağlamaz. Esasında o tepkiyi gösterendir gerici diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kadriye Şahin isimli bir başka ilçe sakini ise "Herkes hürdür. Ne istiyorsa onu giyer. Kimse karışamaz. Ne açık giyiyorsun diye o sana karışıyor mu. O çarşaf giyiyor diye ona karışamazsın. Neresi olursa olsun kimse karışamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Trabzon, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da çarşaflı kadınlara hakaret eden şahıs hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da çarşaflı kadınlara hakaret eden şahıs hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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