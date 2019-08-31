Son Dakika Haberleri: Trabzon'da "Çataltepe Şehitleri" anıldı
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Trabzon'da "Çataltepe Şehitleri" anıldı

1 saat önce

Trabzon'da, Osmanlı Rus Savaşı sırasında Çataltepe bölgesinde şehit olanlar için anma programı düzenlendi.

Trabzon'da

Trabzon'da, Osmanlı Rus Savaşı sırasında Çataltepe bölgesinde şehit olanlar için anma programı düzenlendi.

Maçka Belediyesi tarafından, Atasu Mahallesi'ndeki Çataltepe Şehitliği'nde düzenlen programa Kaymakam Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Koray Koçhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın çeşitli ilahileri seslendirmesiyle başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Şehitler için edilen duanın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çataltepe Şehitliği'nde resmi kayıtlara göre 70, bölgede yaşayan vatandaşların aktardığına göre ise 450 şehidin bulunduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Koçhan, "Buradaki şehitlerin her biri Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelerek bu topraklarda düşmana karşı birlikte Anadolu'nun bütünlüğünü savunmuştur. Bundan sonra her yıl şehitlerimiz için anma programı düzenleyeceğiz." dedi.

Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:10 Kaynak: AA
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