Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Çatı Yangını

Trabzon'da Çatı Yangını

47 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında güvercin ve civcivler telef oldu.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir binanın çatı katında çıkan yangında güvercin ve civcivler telef oldu.

İlçeye bağlı 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde, 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binayı boşaltarak yangına müdahale etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Çatıda hasar oluşan yangında can kaybı yaşanmazken, çatıda bulunan güvercin ve civcivlerin bir kısmı telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:57 Kaynak: AA

İtfaiye, Ortahisar, Trabzon, Güncel
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