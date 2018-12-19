Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Çatı Yangınında Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı

Trabzon'da Çatı Yangınında Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı

31 dakika önce

Trabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldıTRABZON'da, 2 katlı binanın çatısında güneş enerji sistemi montajı yapıldığı sırada yangın çıktı.

Trabzon'da Çatı Yangınında Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı, System.String[]
Trabzon'da çatı yangınında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

TRABZON'da, 2 katlı binanın çatısında güneş enerji sistemi montajı yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı katında mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Çimenli Mahallesi'nde, Talha Erkan'a ait 2 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çatıda güneş enerji sistemi montajı yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatı katında, 3 işçi mahsur kaldı. Bina sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettiği çatı katındaki yangını kısa sürede söndürdü. İşçiler de çatı katından indirildi. 3 işçi tedbir amacıyla sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Yangında çatı katında maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:33 Kaynak: DHA

Trabzon, İşçi, 3. Sayfa
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