Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Çatı Yangınında Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı

Trabzon'da Çatı Yangınında Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı

29 dakika önce

TRABZON'da, güneş enerji sistemi montajı yapılırken çıkan yangında, 2 katlı binanın çatısında mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da Çatı Yangınında Mahsur Kalan 3 İşçi Kurtarıldı, System.String[]
TRABZON'da, güneş enerji sistemi montajı yapılırken çıkan yangında, 2 katlı binanın çatısında mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çimenli Mahallesi'nde Talha Erkan'a ait 2 katlı binanın çatı katında, bugün öğle saatlerinde güneş enerji sistemi montajı yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, 3 işçi çatıda mahsur kaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçileri kurtaran itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. 3 işçi, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

Yangında çatı katında zarar meydana geldi. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:35 Kaynak: DHA

Trabzon, İşçi, Güncel
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