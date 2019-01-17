Trabzon'da Çay Fabrikasında Yangın

Trabzon'un Of İlçesi Eskipazar mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait çay firmasında yangın çıktı.

Trabzon'un Of İlçesi Eskipazar mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait çay firmasında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Alınan bilgiye göre, özel bir çay firmasına ait çay fabrikasının depo olarak kullanılan kısmında bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale ederken, ardından fabrikaya Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları gelerek yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yoğun bir duman tabakası oluşurken, maddi hasar meydana geldi. Fabrikadaki yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. - TRABZON

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