Trabzon'da çay fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

Trabzon'un Of ilçesindeki bir çay fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bölümlü Mahallesi'ndeki bir çay fabrikasının dış bölümünde, çay atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle fabrikanın çatısının bir bölümüne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.