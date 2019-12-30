Trabzon'da 'Çay Festivali' - Son Dakika
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Trabzon'da 'Çay Festivali'

6 saat önce

Forum Trabzon Çay Festivali, özel kapanış konseri ile sona erdi.

Trabzon'da 'Çay Festivali', System.String[]

Forum Trabzon Çay Festivali, özel kapanış konseri ile sona erdi.


Forum Trabzon Çay Festivali, 21 Aralık'ta #ÇaylarForumdan hashtagi ile Alpaslan Özmol'un açılış turu ile başladı. Aynı gün gerçekleşen tavla turnuvasının ilk zarını Alpaslan Özmol atarken, turnuva birincisine bin 500 TL değerinde, ikinciye 500 TL değerinde Forum Trabzon Card hediye edildi. 26 Aralık Perşembe günü Çamlık Gündüz Bakımevi ve Trabzon Köşk Huzurevi sakinlerine özel çayhane alanında müzik dinletisi düzenlenirken, Tea Masters Cup Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Yuchi Pirim ile Japon çay seremonisi deneyimi yaşatıldı. 27 Aralık Cuma günü Trabzon Fatih Çocuk Yetiştirme Yurdu'ndan gelen çocuklarla festival alanı renklendi. Sunucu Ferhat Kahraman eşliğinde drama atölyesine katılan çocuklar, kendilerine özel hazırlanan meyve çaylarını keyifle yudumlayıp dans ettikten sonra çocuk atölyesinde boyama etkinliği ile günü sonlandırdı. 28 Aralık'ta Türkiye'nin değerli bitki bilim uzmanı Suna Dumankaya'nın katılımı ile "Çaydan Gelen Güzellik" söyleşisi ve bitki bilime dair soru-cevap bölümü ile misafirler merak ettikleri pek çok soruya yanıt buldu. 28 Aralık'ta söyleşinin hemen ardından gerçekleşen "Çaylı Tarifler" ödüllü yarışması ile Suna Dumankaya jüriliğinde Trabzon'un usta şefleri belli oldu.


29 Aralık Pazar günü kemençe üstadı Yusuf Cemal Keskin eşliğinde Forum Trabzon misafirleri eğlence dolu anlar yaşadı. Son olarak 29 Aralık'ta orkestrası ile birlikte Niyazi Koyuncu kapanış konserini gerçekleştirdi. Festival boyunca ana sahnede gerçekleşen çay kültürüne ait dünyanın farklı ülkelerine özel çay seremonilerini Tea Masters Cup Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Yuchi Pirim sundu. Ana sahne önünde yer alan yarışma istasyonunda birbirinden eğlenceli mini yarışmalarla kendine güvenen çay tiryakisi misafirler küçük sürpriz ödüller kazandı. Ana meydanda bulunan tadım istasyonunda misafirler birbirinden özel çayların tadımını gerçekleştirdi. Ayrıca festival boyunca ziyaretçilere Forum Trabzon Çay Festivali anısına yaklaşık 300 kilogram çay dağıtıldı. Çocuk atölye alanında minik misafirler de rozet yapımı, çayla boyama gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle festivalin keyfini çıkardı. - TRABZON

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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