Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek - Son Dakika

Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek

6 saat önce

Trabzon'un Alışveriş ve Eğlence Merkezi Forum Trabzon, #Çaylarforumdan diyerek misafirlerini 21-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.

Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek, System.String[]

Trabzon'un Alışveriş ve Eğlence Merkezi Forum Trabzon, #Çaylarforumdan diyerek misafirlerini 21-29 Aralık 2019 tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.


28 Aralık'ta Türkiye'nin değerli Bitki Bilim Uzmanı Suna Dumankaya'nın katılımı ile "Çaydan Gelen Güzellik" başlıklı söyleşi ve bitki bilime dair soru - cevap bölümü ile misafirler merak edilen pek çok soruya yanıt bulabilecek. Söyleşinin hemen ardından gerçekleşecek "Çaylı Tarifler" ödüllü yarışmada Suna Dumankaya jüriliğinde Trabzon'un Usta Şefi seçilecek.


29 Aralık tarihinde ise Atma Türkü yarışmasında, kemençe eşliğinde birbiriyle atışacak yarışmacılar arasından Atma Türkü Şampiyonu seçilecek.


Festival boyunca ana sahnede gerçekleşecek çay kültürüne ait dünyanın farklı ülkelerine özel çay seremonilerini, Tea Masters Cup Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Yuchi Pirim misafirlerimize sunacak. Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu 29 Aralık günü vereceği konserle sevenleriyle buluşacak. - TRABZON

Trabzon, Türkiye, Aralık, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek

Son Dakika Haberleri
21:36 Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası - Son Dakika
21:33 Görme engelliler için materyal tasarlıyorlar - Son Dakika
21:32 Uludağ'daki arama çalışmalarında bulunan cesetlerden biri Adli Tıp Kurumu'nda -1 - Son Dakika
21:31 Şanlıurfa'da 'Göçmenler Günü' Etkinliği - Son Dakika
21:30 Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'da Çay Festivali düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]