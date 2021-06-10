Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ve kültür sanat kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Ortahisar Belediye binası önünde organize edilen serginin açılışına, Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, usta öğreticiler, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Akçaabat folklor ekibinin gösterisi ile başlayan etkinliğe katılanlar, kaligrafi, minyatür, ev tekstil ürünleri, hasır örücülüğü, takı yapımı ve tasarımı, tezhip, resim ve fotoğraf kurslarına katılanların çalışmalarının yer aldığı alanları, stantları ziyaret ettiler.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerinin sanat eserlerine yansıtıldığı anlamlı etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkanı Genç ise yeni tip koronavirüs salgınına rağmen korunma tedbirlerine riayet edilerek açılan meslek edindirme ve kültür sanat kursları sayesinde katılımcıların el becerilerinin daha nitelikli hale getirildiğini belirtti.

Çeşitli kurumlarla iş birliği içinde yıl içerisinde bine yakın kursiyerin katılımıyla eğitim ve sanat faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Genç, 15'e yakın kursla birlikte sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kursiyer, öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür plaketi verdi.