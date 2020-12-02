Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş ve "şok" uygulaması yaptı.

Bir hafta süren uygulamalarda 52'si yabancı uyruklu olmak üzere 11 bin 760 kişinin sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 45 kişinin yakalandığı uygulamalarda, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emre aykırı davranış, dilencilik, kumar, rahatsız etme, Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer konularla ilgili 426 kişi hakkında idari işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlenen bir kişi 18 bin 25 lira, bir konaklama tesisine de veri göndermemekten 9 bin 12 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce, taksirle yaralama, hakaret, kasten yaralama, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 195 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 2,95 gram esrar maddesi, 94,3 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 4,19 gram Afyon sakızı, 1,26 gram metamfetamin ile 103 adet sahte para ele geçirildi.