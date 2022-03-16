Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Of İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada "silahla tehdit" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. ile Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu maddelerin murakabesine aykırılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda "basit yaralama" suçundan aranan Ş.A. ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan Ü.V. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan aranan B.K, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan A.A, "şantaj" suçundan E.Ç, "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan aranan B.B. ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından aranan F.Ö. yakalandı.