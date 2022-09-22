Operasyonda, "Ailenin korunması kanununa muhalefet, çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme, hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P, İ.E, Ş.D, Ö.S. ve İ.H.A, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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