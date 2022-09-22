Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

22.09.2022 22:34
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "Ailenin korunması kanununa muhalefet, çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme, hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P, İ.E, Ş.D, Ö.S. ve İ.H.A, yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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