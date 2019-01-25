Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
3 saat önce
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Trabzon
'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 aydır cezaevi firarisi olarak aranan İ.Ö yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:51 Kaynak: AA
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
Number1 İflas Haberlerini Yalanladı
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı