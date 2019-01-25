Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

3 saat önce

Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 aydır cezaevi firarisi olarak aranan İ.Ö yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:51 Kaynak: AA

Trabzon, Güncel
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