Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

53 dakika önce

Trabzon'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı yakalandı.

Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Trabzon'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak da aranan G.H. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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