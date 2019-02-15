Trabzon'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
53 dakika önce
Trabzon'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı yakalandı.
Trabzon
'da cezaevi firarisi olarak aranan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak da aranan G.H. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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