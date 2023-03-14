Trabzon'da CHP İl Başkanlığı'nı kurşunlamaya 2 tutuklama

TRABZON CHP İl Başkanlığı'nın camı ile aynı binadaki bir iş yerinin dış cephesine kurşun isabet etmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, olay sırasında alkollü olduklarını, doldur boşalt yaparken silahın ateş aldığını iddia ettikleri belirtildi.

Olay, dün İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan 1'i, Gümüş Batu İş Merkezi'nin 4'üncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın camına, diğeri de 6'ncı kattaki iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan buldu. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında polis, silahı kullandığı belirlenen Yunus Emre Bıyık (21), Burak Yeşilyurt (24) ve Ahmet S.'yi (23) yakalayıp, gözaltına aldı.

'DOLDUR BOŞALT' YAPTIKLARINI İDDİA ETTİLER

Şüphelilerin sorgularında, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın, havaya doğru doldur boşalt yaptıkları sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıtları olmadığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Silahla tehdit', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme' suçlarından hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden Yunus Emre Bıyık ve Burak Yeşilyurt tutuklandı, Ahmet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.