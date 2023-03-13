TRABZON'DA CHP İL BAŞKANLIĞI VE İŞ YERİNE KURŞUN İSABET ETTİ - Son Dakika
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TRABZON'DA CHP İL BAŞKANLIĞI VE İŞ YERİNE KURŞUN İSABET ETTİ

13.03.2023 16:54

TRABZON'da kimliği belirsiz kişi tarafından havaya ateşlenen tabancadan çıkan 2 kurşun, iş merkezinin 4'üncü katındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine isabet etti.

TRABZON'da kimliği belirsiz kişi tarafından havaya ateşlenen tabancadan çıkan 2 kurşun, iş merkezinin 4'üncü katındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın camı ve bir iş yerinin dış cephesine isabet etti. Bölgede 4 boş kovan ele geçiren polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, 'Polisin araştırmalarında bir kasıt tespit edilmedi' dedi.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, Gümüş Batu İş Merkezi'nin 4'üncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın camına, diğeri de 6'ncı kattaki bir iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevrede 4 boş kovan ele geçirdi. Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz, polislerin yaptığı araştırmada partilerine yönelik bir kasıt tespit edilmediğini belirterek, 'Dışarda, bir organizasyondaydık. Komiser arkadaşımız arayınca olayı öğrendim. Hemen ardından partiye geldim. Cam çatlamıştı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, soruşturma başlattılar. Bina girişinde, birçok boş kovan buldular. 2 kat üstümüzde de tekrar bir ize rastlandı. Soruşturma devam ediyor. Daha sonra olayda bizi net şekilde bilgilendirecekler. Yaptıkları araştırmada bir kasıt tespit edilmedi' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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