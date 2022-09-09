Trabzon'da CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Trabzon'da, CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, partisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 99 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Hacısalihoğlu, CHP'nin ülkenin kuruluş mayasını oluşturan ve genç Cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir parti olduğunu vurgulayarak, "CHP olarak, demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde yine halkın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getiren Hacısalihoğlu, "İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz, milletin iradesi ve CHP'nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük. Kararlıyız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan CHP tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir." diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları, yöneticiler ve partililerin katıldığı tören, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.