Trabzon'da çıkan 55 orman yangınının 51'i kontrol altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'da çıkan 55 orman yangınının 51'i kontrol altında - Son Dakika

Trabzon'da çıkan 55 orman yangınının 51'i kontrol altında

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Trabzon'da 23 Aralık'tan bu yana farklı zamanlarda çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'ini kontrol altına aldı.

Trabzon'da çıkan 55 orman yangınının 51'i kontrol altında, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Trabzon'da 23 Aralık'tan bu yana farklı zamanlarda çıkan toplam 55 örtü yangınının 51'ini kontrol altına aldı. 4 yangını kontrol altına almak için ise çalışmalar sürüyor.


Orman Genel Müdürlüğü, 23 Aralık'tan bu yana Trabzon'da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38'ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon'daki 4 yangının kontrol altına alınması için ise çalışmalar devam ediyor.


Toplam 190 araç ve 650 personelle müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon'a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlar da yangına müdahalede bulundular. Trabzon genelindeki yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı ilçesi Günebakan Mahallesi'nde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ise 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü.


Yangınlardan yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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