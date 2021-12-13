Trabzon'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan O.S'nin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dürbinar Mahallesi'nde O.S. (31) ile B.K. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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