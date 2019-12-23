Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı - Son Dakika

Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı

6 saat önce

Trabzon'da bugün 10 ayrı ilçede 22 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili Trabzon Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı, System.String[]

Trabzon'da bugün 10 ayrı ilçede 22 ayrı noktada çıkan orman yangınları ile ilgili Trabzon Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.


Yapılan açıklamada "İlimizin 10 ayrı ilçesinde ( Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Ayrıca, halen farklı noktalarda devam etmekte olan yangınlara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müdahaleler sürdürülmektedir. Valiliğimizde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir. Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - TRABZON

Trabzon Valiliği, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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