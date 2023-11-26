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Trabzon'da çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika

Trabzon'da çıkan yangın devam ediyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 17 ev tahliye edildi. İtfaiye ve orman işçileri yangını söndürmek için müdahalelerini sürdürüyor. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yangınların teyakkuz durumunda olduğunu ve tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Trabzon\'da çıkan yangın devam ediyor
26.11.2023 - 22:15,  Güncelleme: 22:17
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda çıkan ve etkili fırtına nedeniyle pek çok noktaya sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ve orman işçileri müdahalelerini sürdürüyor. İlçenin Yeniay ve Baştımar Mahallelerinde 17 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Buralardaki ahırlarda bulunan çok sayıda büyükbaş da güvenli bölgeye taşındı.
Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kentte 3 farklı bölgede örtü altı yangınlar çıktı. Ekiplerimiz teyakkuz durumunda yangına müdahale ediyor. Yangında 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Diğer illerden takviye ekipler de sahada. Yangınlara müdahale sırasına 3 arkadaşımız dumandan etkilendi. Hastanede tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi. Birazdan yağış beklentimiz var. İnşallah yağışla birlikte çalışmalar kolaylaşıp, yangını tamamen söndürürüz dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Trabzon'da çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika
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