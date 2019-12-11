Trabzon'da, Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Trabzon İl Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Grup adına açıklama yapan Kamu-Sen İl Başkanı Coşkun Dilber, Doğu Türkistan'ın 1757 yılından beri Çin işgali altında olduğunu söyledi.

İnsanlık dışı uygulamaları nedeniyle Çin'i kınadıklarını belirten Dilber, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletlerin, dünyanın kanayan yarası haline gelen Doğu Türkistan sorununa eğilmesi gerekiyor. Hiçbir küresel işbirliği ya da ticari hareketlilik, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin bir damla kanının bedeli olamaz. Ana yurdumuz işgal altında ve kardeşlerimiz soykırıma tabi tutulurken kimse bizden sessiz kalmamızı ya da bazı şeyleri ertelememizi beklememelidir. Beklemeyeceğiz, ertelemeyeceğiz."