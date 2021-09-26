Trabzon'da Çin'in "Doğu Türkistan politikası" protesto edildi - Son Dakika

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikası, Trabzon'da protesto edildi.

Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi önünde "Doğu Türkistan için Anadolu Seferi" organizasyonuyla bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar açarak, imza kampanyası başlattı.

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, burada yaptığı açıklamada, Çin tarafından kamplarda tutulan Doğu Türkistanlılardan haber alınamadığını söyledi.

İnsanların bu duruma sessiz kaldığını belirten İlyasoğlu, "Çin'deki toplama kampı, Müslümanların izzetini, namusunu, şerefini ayaklar altına almış bir toplama kampıdır. Bütün dünyada, kendine insan diyen ve insan haklarından bahsedenlere ve biz Müslümanlara vazife düşmektedir. Bütün Türk ve İslam alemini Çin'in bu zulmüne karşı 'dur' demeye çağırıyoruz." dedi.

İlyasoğlu, ailelerinden koparılan 1 milyona yakın çocuğun, çocuk toplama kamplarında asimile edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Çince konuşmaya, Çince yaşamaya, Çinliler gibi beslenmeye zorlanıyor. Milli ve dini kültür mirasları yok ediliyor. Uygur tarifi ve kültürüyle ilgili kitaplar yakılıyor. Türk-İslam mimarileri ve tarihi şahsiyetlerin türbeleri, heykelleri yok ediliyor. Camiler yıkılıyor, Kur'anlar yakılıyor, namaz kılmak, oruç tutmak, kampa alınma nedeni olarak gösteriliyor."

Türkiye kamuoyunun bu soykırıma kayıtsız kalmamasını isteyen İlyasoğlu, "Doğu Türkistan'da Çin'in gerçekleştirdiği insanlık suçuna karşı yüksek sesle bize destek olmasını talep ediyoruz." ifadesini kullanıldı.

Platform üyelerinden Doğu Türkistanlı Medine Nazimi de Doğu Türkistan'daki kız kardeşinden ve ailesinden haber alamadığını gözyaşlarıyla anlattı.

Nazimi, kardeşinin 1 yaşındaki kızının şimdi 5 yaşında olduğunu ifade ederek, "Annem kardeşime üzüntüsünden hayatını kaybetti. Ben gidip anneme bakamadım. Toplama kamplarında onurları ayaklar altına alınan kadınlar var. Yeter artık, dayanacak gücümüz kalmadı, biz de diğer insanlar gibi ailemizi görmek istiyoruz." diye konuştu.

Platform üyelerinden Cevlan Şirmehmet ve Kudret Gulca da yakınlarına ulaşamadıklarını belirterek, yaşadıklarını anlattı.

Basın açıklamasına Trabzon İHH İnsani Yardım Vakfı, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.