Trabzon'da cinayet - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan eniştesi Osman Bulut 'un (60) evine gelen M.A, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu üzerinde bulunan tabancayla Bulut'a ateş etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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