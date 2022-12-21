5 yıllık husumet! İş yerine kadar gidip, kendisi ile görüşmek istemeyince kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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5 yıllık husumet! İş yerine kadar gidip, kendisi ile görüşmek istemeyince kurşun yağmuruna tuttu

21.12.2022 10:44
5 yıllık husumet! İş yerine kadar gidip, kendisi ile görüşmek istemeyince kurşun yağmuruna tuttu

Trabzon'da iş yerine gelip kendisiyle konuşmak isteyen husumetlisini dükkanından kovan 48 yaşındaki şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İki şahıs arasında 5 yıl önce yaşanan bir dayak olayı sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Y.S. (48) dün akşam saatlerinde Niyazi Yıldırım'ın (82) Uzun Sokak'taki iş yerine geldi. Kendisi ile görüşmek istemeyen Yıldırım ise Y.S.'yi dükkanından kovdu. Y.S. ısrarlarına rağmen Yıldırım'ın kendisi ile konuşmaması üzerine üzerinde taşıdığı silahla Yıldırım'a ateş ederek kasığından ve göğsünden yaraladı.

5 YIL ÖNCEKİ OLAYDAN HUSUMETLERİ VARMIŞ

Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs olay sonrası polise teslim olurken, iki şahıs arasında 5 yıl önce yaşanan bir dayak olayı nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıllık husumet! İş yerine kadar gidip, kendisi ile görüşmek istemeyince kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 yıllık husumet! İş yerine kadar gidip, kendisi ile görüşmek istemeyince kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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