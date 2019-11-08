Trabzon'da cinayet şüphelisi yakalandı
8 saat önce
Trabzon'da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Trabzon'da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesinde 5 Ağustos'ta A.D'nin öldürülmesi olayının şüphelisi E.G, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Evinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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