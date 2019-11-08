Trabzon'da cinayet şüphelisi yakalandı

Evinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon 'da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi yakalandı.

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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin arkadaşı, vasiyet üzerine cenazenin kendisine verilmesi için başvuru yaptı