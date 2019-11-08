Son Dakika Haberleri: Trabzon'da cinayet şüphelisi yakalandı
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Trabzon'da cinayet şüphelisi yakalandı

8 saat önce

Trabzon'da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi yakalandı.

Trabzon'da cinayet şüphelisi yakalandı, System.String[]

Trabzon'da bir kişinin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesinde 5 Ağustos'ta A.D'nin öldürülmesi olayının şüphelisi E.G, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Evinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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