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Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü - Son Dakika

Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü

31.08.2021 21:11

Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü Trabzon'un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan imam, getirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldürdü.

Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan imam, getirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, imam Emre Göktaş 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını bugün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş ve Elif Göktaş'ı bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarma ekiplerine teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü
Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü
Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü
Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü

Trabzon, Of, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü - Son Dakika


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