Arabacı alev topuna dönen kadın sürücü şans eseri kurtuldu

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Sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana gelen olayda Karadeniz Sahil Yolu Trabzon- Rize istikametinde gitmekte olan Esra Kızıler yönetimindeki 61 ACY 665 plakalı Nissan marka cipin çakmaklığında yangın çıktı. Akyazı tünellerinden geçtiği esnada çakmaklıktan çıkan dumanları fark ederek tünel çıkışında aracını durduran kadın sürücü yangın söndürme tüpü ile müdahale etmek istedi.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Yangın söndürme tüpünün çalışmaması nedeniyle alevlere müdahale edemeyen sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen araçtaki yangını kısa sürüde kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı.

"ÇAKMAKLIK BÖLÜMÜNÜN ERİDİĞİNİ GÖRDÜM"

Aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten sürücü Esra Kızıler, "Tünelde seyir halindeyken koku aldım. İlk başta kokunun tünel içinden geldiğini düşündüm. Sonrasında fark ettim çakmaklığın oradan bir duman geliyor. Tünelden çıktığım gibi sağa yaklaştım. Çakmaklık bölümünün ısındığını ve eridiğini gördüm. Yangın söndürme tüpünü çıkardım ama çalıştıramadım. Battaniye ile yangının çıkış yerinin üstünü kapatmaya çalıştım ama o bölüm erimişti. Sonra yangın büyüdü. Söndürmeye çalışırken elim hafif şekilde yandı" dedi.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yangın sonrası lüks araç küle döndü;