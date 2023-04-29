Arabacı alev topuna dönen kadın sürücü şans eseri kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arabacı alev topuna dönen kadın sürücü şans eseri kurtuldu

29.04.2023 13:11

Trabzon'da kadın sürücünün kullandığı cip, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın çakmaklık kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda kurtuldu.

Sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana gelen olayda Karadeniz Sahil Yolu Trabzon- Rize istikametinde gitmekte olan Esra Kızıler yönetimindeki 61 ACY 665 plakalı Nissan marka cipin çakmaklığında yangın çıktı. Akyazı tünellerinden geçtiği esnada çakmaklıktan çıkan dumanları fark ederek tünel çıkışında aracını durduran kadın sürücü yangın söndürme tüpü ile müdahale etmek istedi.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Yangın söndürme tüpünün çalışmaması nedeniyle alevlere müdahale edemeyen sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen araçtaki yangını kısa sürüde kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kadın sürücü korku dolu anlar yaşadı.

"ÇAKMAKLIK BÖLÜMÜNÜN ERİDİĞİNİ GÖRDÜM"

Aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten sürücü Esra Kızıler, "Tünelde seyir halindeyken koku aldım. İlk başta kokunun tünel içinden geldiğini düşündüm. Sonrasında fark ettim çakmaklığın oradan bir duman geliyor. Tünelden çıktığım gibi sağa yaklaştım. Çakmaklık bölümünün ısındığını ve eridiğini gördüm. Yangın söndürme tüpünü çıkardım ama çalıştıramadım. Battaniye ile yangının çıkış yerinin üstünü kapatmaya çalıştım ama o bölüm erimişti. Sonra yangın büyüdü. Söndürmeye çalışırken elim hafif şekilde yandı" dedi.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yangın sonrası lüks araç küle döndü;

Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arabacı alev topuna dönen kadın sürücü şans eseri kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia!
13:38 Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Ailenin olayla ilgili vahim bir iddiası var
13:25 Kadir Doğulu'nun ihanetine uğradığı söylenen Neslihan Atagül'den günler sonra ilk paylaşım
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti!
13:03 Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneden ilan ettiği iki isim
13:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki
13:03 BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu
13:02 Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenleniyor
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" vaadine tepki
12:57 Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 14:58:09. #1.11#
SON DAKİKA: Arabacı alev topuna dönen kadın sürücü şans eseri kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement