Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı
1 saat önce
Trabzon'un Of ilçesinde denize düşen cipteki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde denize düşen cipteki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon yönüne giden yabancı plakalı cip, Kıyıcık Mahallesi'nde denize düştü.
Kazada araçta bulunan Gürcistan uyruklu biri kadın 2 kişi yaralandı.
Of Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Denize düşen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:50 Kaynak: AA
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