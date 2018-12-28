Son Dakika Haberleri: Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı

Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Of ilçesinde denize düşen cipteki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da Cip Denize Düştü: 2 Yaralı, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde denize düşen cipteki Gürcistan uyruklu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon yönüne giden yabancı plakalı cip, Kıyıcık Mahallesi'nde denize düştü.

Kazada araçta bulunan Gürcistan uyruklu biri kadın 2 kişi yaralandı.

Of Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Denize düşen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:50 Kaynak: AA

Kıyıcık, Rize, Gürcistan, Trabzon, Güncel
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